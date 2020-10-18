Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Брюгге» не будет сдавать тест на коронавирус до вылета в Петербург. Матч с «Зенитом» состоится

20:34
Игрок «Брюгге» Ноа Ланг. Фото ФК «Брюгге»
Игрок «Брюгге» Ноа Ланг. Фото ФК «Брюгге»
Теги:

Глава пресс-службы «Брюгге» Кирстен Виллем сообщил «СЭ», что до вылета команды в Санкт-Петербург на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов команда не будет сдавать дополнительные тесты на Covid-19.

— Следующее тестирование — предположительно в четверг, — добавил Виллем.

Хватит&nbsp;ли у &laquo;Брюгге&raquo; игроков для гостевого матча в&nbsp;Санкт-Петербурге?Коронавирус в «Брюгге». Состоится ли матч Лиги чемпионов с «Зенитом»?

Напомним, в воскресенье «Брюгге» сообщил о том, что три футболиста вратарь Симон Миньоле, защитник Одилон Коссуну, нападающий Михаэл Крменчик, а также гендиректор клуба Винсент Маннарт сдали положительные тесты на коронавирус. Все они изолированы от команды и не полетят в Санкт-Петербург. Ближайший матч «Брюгге» проведет 20 октября в Лиге чемпионов против «Зенита». (Гоша Чернов)

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир