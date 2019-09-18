«Брюгге» и «Галатасарай» сыграли вничью в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 0:0.

В следующем туре «Брюгге» сыграет с «Реалом», «Галатасарай» — с «ПСЖ». Матчи пройдут 1 октября.

Лига чемпионов

Группа A

«Брюгге» (Бельгия) — «Галатасарай» (Турция) — 0:0

«Брюгге»: Миньоле, Митрович, Дели, Рикка, Клинтон Мата, Вормер, Ритс (Баланта, 86), Ванакен, Окереке (Опенда, 60), Деннис (Диань, 73), Диатта.

«Галатасарай» (Турция): Муслера, Нагатомо, Мариану (Шенер Езбайраклы, 90), Луйиндама, Маркан, Фегули, Н`Зонзи, Лемина (Эмре Мор, 61), Сери (Донк, 90+3), Бабел, Фалькао.

Предупреждения: Лемина, 56. Опенда, 73. Н`Зонзи, 73. Вормер, 80. Донк, 90+4.

Судья: Винчич (Словения).

18 сентября. Брюгге. Стадион «Ян Брейдел».

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