Брозович рассказал, чего не хватило «Интеру» в матче с «Реалом»

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович рассказал, чего не хватило его команде в матче Лиги чемпионов против «Реала» (0:1). Хорват был признан лучшим игроком встречи.

«Индивидуальная награда мало что значит, если твоя команда проигрывает. Нам не хватило всего одного — забитого мяча», — цитирует пресс-служба УЕФА Брозовича.

Во втором туре этой группы Лиги чемпионов 28 сентября состоятся матчи «Реал» — «Шериф» и «Шахтер» — «Интер»..