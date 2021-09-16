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Брозович рассказал, чего не хватило «Интеру» в матче с «Реалом»

04:45
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Полузащитник «Интера» Марсело Брозович рассказал, чего не хватило его команде в матче Лиги чемпионов против «Реала» (0:1). Хорват был признан лучшим игроком встречи.

«Индивидуальная награда мало что значит, если твоя команда проигрывает. Нам не хватило всего одного — забитого мяча», — цитирует пресс-служба УЕФА Брозовича.

Во втором туре этой группы Лиги чемпионов 28 сентября состоятся матчи «Реал» — «Шериф» и «Шахтер» — «Интер»..

Интер — Реал

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032670--internazionale-vs-real-madrid/

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Евгений Козинов все материалы автора

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