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Алле повторил рекорд ван Бастена в Лиге чемпионов

04:36
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Нападающий «Аякса» Себастьен Алле оформил покер в матче Лиги чемпионов против «Спортинга» (5:1). Для 27-летнего ивуарийца эта игра стала дебютной в главном еврокубке.

Как сообщает Opta, ранее забить 4 гола в дебютном матче в Лиге чемпионов удавалось лишь Марко ван Бастену. Голландский форвард оформил покер в составе «Милана» в 1992 году в матче с «Гетеборгом».

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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