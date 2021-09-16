Алле повторил рекорд ван Бастена в Лиге чемпионов
04:36
Нападающий «Аякса» Себастьен Алле оформил покер в матче Лиги чемпионов против «Спортинга» (5:1). Для 27-летнего ивуарийца эта игра стала дебютной в главном еврокубке.
Как сообщает Opta, ранее забить 4 гола в дебютном матче в Лиге чемпионов удавалось лишь Марко ван Бастену. Голландский форвард оформил покер в составе «Милана» в 1992 году в матче с «Гетеборгом».
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