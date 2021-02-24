«Боруссия» М — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
21:58
Стали известны стартовые составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» из Менхенгладбаха и «Манчестер Сити».
«Боруссия»: Зоммер, Эльведи, Закария, Гинтер, Лайнер, Нойхаус, Крамер, Хофманн, Бенсебаини, Плеа, Штиндль.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Ляпорт, Канселу, Гюндоган, Родри, Фоуден, Стерлинг, Жезус, Бернарду Силва.
Матч начнется в 23.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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