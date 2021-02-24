Стали известны стартовые составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» из Менхенгладбаха и «Манчестер Сити».

«Боруссия»: Зоммер, Эльведи, Закария, Гинтер, Лайнер, Нойхаус, Крамер, Хофманн, Бенсебаини, Плеа, Штиндль.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Ляпорт, Канселу, Гюндоган, Родри, Фоуден, Стерлинг, Жезус, Бернарду Силва.

Матч начнется в 23.00 по московскому времени.