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«Боруссия» М — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

21:58
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Стали известны стартовые составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» из Менхенгладбаха и «Манчестер Сити».

«Боруссия»: Зоммер, Эльведи, Закария, Гинтер, Лайнер, Нойхаус, Крамер, Хофманн, Бенсебаини, Плеа, Штиндль.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Ляпорт, Канселу, Гюндоган, Родри, Фоуден, Стерлинг, Жезус, Бернарду Силва.

Матч начнется в 23.00 по московскому времени.

Боруссия М — Манчестер Сити

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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