«Аталанта» проведет первый матч против «Реала» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Стали известны стартовые составы команд.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе.

«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Джимсити, Мехле, де Рон, Фройлер, Госенс, Пессина, Сапата, Муриэль.

Запасные: Росси, Спортьелло, Шутало, Паломино, Ламмерс, Кальдара, Малиновский, Руджери, Миранчук, Иличич, Пашалич.

«Реал»: Куртуа, Менди, Начо, Варан, Лукас Васкес, Модрич, Каземиро, Кроос, Винисиус, Иско, Асенсио.

Запасные: Лунин, Альтубе, Диас, Аррибас, Бланко, Чуст, Дуро, Гутьеррес.