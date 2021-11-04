«Боруссия» дома проиграла «Аяксу»

«Аякс» на выезде обыграл дортмундскую «Боруссию» (3:1) в матче четвертого турнира группового турнира Лиги чемпионов.

На 29-й минуте хозяева остались в меньшинстве — с поля был удален Матс Хуммельс. Тем не менее, им удалось открыть счет — на 37-й минуте отличился Марко Ройс.

Во втором тайме «Аякс» забил трижды. Отличились Душан Тадич, Себастьен Алле и Дэви Классен.

Нидерландский клуб лидирует в группе с 12-ю очками. Команда уже обеспечила себе выход в плей-офф. У «Боруссии» шесть очков и второе место.

Лига чемпионов

Группа С

4-й тур

«Боруссия» Д (Германия) — «Аякс» (Нидерланды) — 1:3 (1:0)

Голы: Ройс, 37 — с пенальти (1:0). Тадич, 72 (1:1). Алле, 83 (1:2). Классен, 90+3 (1:3).

«Боруссия Д»: Кобель, Хуммельс, Менье, Аканджи, Витсель, Ройс (Мален, 76), Брандт, Беллингем, Азар (Понграчич, 34), Вольф (Пасслак, 58), Тиггес (Кнауфф, 76).

«Аякс»: Пасвер, Блинд, Мазрауи, Мартинес, Тимбер, Альварес (Классен, 46), Гравенберх, Тадич, Бергхайс (Кудус, 67), Алле, Антони.

Предупреждения: Альварес, 39. Кнауфф, 78.

Удаление: Хуммельс, 29.

Судья: Оливер (Англия).

3 ноября. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».