«Ливерпуль» победил «Атлетико» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«Ливерпуль» обыграл «Атлетико» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0. Встреча прошла на стадионе «Энфилд».

На 13-й минуте счет открыл нападающий хозяев Диогу Жота. На 21-й Садио Мане удвоил преимущество англичан.

На 36-й минуте прямую красную карточку получил защитник испанцев Фелипе.

В другом матче группы B «Милан» и «Порту» сыграли вничью 1:1.

«Ливерпуль» набрал 12 очков в четырех матчах и обеспечил себе выход в плей-офф с первого места в группе. На втором месте с пятью очками идет «Порту», у «Атлетико» четыре очка, у «Милана» — одно.

24 ноября «Ливерпуль» примет «Порту», а «Атлетико» встретится с «Миланом».

Лига чемпионов

Группа B

«Ливерпуль» (Англия) — «Атлетико» (Испания) — 2:0 (2:0)

Голы: Диогу Жота, 13 (1:0). Мане, 21 (2:0).

«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, ван Дейк, Цимикас, Александр-Арнолд (Филлипс, 90+5), Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Ориги, 78), Фабинью (Тиагу Алькантара, 60), Салах, Мане (Роберту Фирмину, 46. Минамино, 78), Диогу Жота.

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Хименес, Эрмосо, Коке (Врсалько, 69), де Пауль, Суарес (Лоди, 59), Феррейра-Карраско (Кунья, 69), Корреа (Серрано, 75), Жоау Феликс (Эррера, 59).

Предупреждения: Эрмосо, 8. Мане, 15. Суарес, 37. Коке, 38. Жоау Феликс, 53. Диогу Жота, 85. Матип, 90+2.

Удаление: Фелипе, 36.

Судья: Маккели (Нидерланды).

3 ноября. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».