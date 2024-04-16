«Боруссия» обыграла «Атлетико» во втором матче и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

«Боруссия» переиграла «Атлетико» во втором матче 1/4 финала Лиги чемпионов — 4:2.

За дортмундский клуб голы забили Юлиан Брандт, Иан Матсен, Никлас Фюллкруг и Марцел Забитцер. В составе мадридцев забитым мячом отметился полузащитник Анхель Корреа. Также защитник немцев Матс Хуммельс оформил автогол.

Первая игра завершилась победой мадридцев со счетом 2:1. «Боруссия» вышла в полуфинал Лиги чемпионов и сыграет там с победителем пары «ПСЖ» — «Барселона».