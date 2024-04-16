«Барселона» — «ПСЖ»: Жоау Канселу сбил Дембеле — пенальти назначен правильно

На 59-й минуте ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ» судья Иштван Ковач верно оценил случившееся в штрафной площади каталонцев и, подумав две секунды, правильно назначил пенальти в пользу гостей.

Эпизод матча «Барселона» — «ПСЖ». Фото Скриншот трансляции

В том моменте Жоау Канселу сначала попал Усману Дембеле левой бутсой в левую ногу, а затем еще ударил в ту же ногу правым бедром. Налицо все основания для наказания защитника 11-метровым ударом.