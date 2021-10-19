Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Болельщики «Шахтера» вывесили баннер против Суперлиги на матче с «Реалом»

22:21
Баннер болельщиков «Шахтера». Фото Twitter
Баннер болельщиков «Шахтера». Фото Twitter
Теги:

Болельщики «Шахтера» на матче с «Реалом» вывесили баннер, который показывает их отношение к проекту Европейской Суперлиги. Фото опубликовано в социальных сетях

«Нет Суперлиге! Позор вам!» — написано на баннере.

«Реал» — один из трех клубов, которые заявляют о своей приверженности идее Суперлиги. Также его поддерживают «Ювентус» и «Барселона». Остальные организаторы после провала проекта объявили об отказе от него.

По ходу первого тайма матча «Шахтер» — «Реал» счет равный — 0:0.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Депутаты-спортсмены мало чем отличаются от других законодателей». Политолог разобрала работу звезд спорта в Госдуме
Французский эксперт заявил о предсказуемости ответа России на решение НАТО
1
2
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры


  • hottie

    Пусть теперь еще вывешивают против ФИФА.

    19.10.2021

  • maximalist

    Свидомые против штатов. Совсем попутались. Остин им мозги вправит.

    19.10.2021