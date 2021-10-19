Болельщики «Шахтера» вывесили баннер против Суперлиги на матче с «Реалом»

Болельщики «Шахтера» на матче с «Реалом» вывесили баннер, который показывает их отношение к проекту Европейской Суперлиги. Фото опубликовано в социальных сетях

«Нет Суперлиге! Позор вам!» — написано на баннере.

«Реал» — один из трех клубов, которые заявляют о своей приверженности идее Суперлиги. Также его поддерживают «Ювентус» и «Барселона». Остальные организаторы после провала проекта объявили об отказе от него.

По ходу первого тайма матча «Шахтер» — «Реал» счет равный — 0:0.