Болельщики «Шахтера» вывесили баннер против Суперлиги на матче с «Реалом»
22:21
Болельщики «Шахтера» на матче с «Реалом» вывесили баннер, который показывает их отношение к проекту Европейской Суперлиги. Фото опубликовано в социальных сетях
«Нет Суперлиге! Позор вам!» — написано на баннере.
«Реал» — один из трех клубов, которые заявляют о своей приверженности идее Суперлиги. Также его поддерживают «Ювентус» и «Барселона». Остальные организаторы после провала проекта объявили об отказе от него.
По ходу первого тайма матча «Шахтер» — «Реал» счет равный — 0:0.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры
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hottie
Пусть теперь еще вывешивают против ФИФА.
19.10.2021
maximalist
Свидомые против штатов. Совсем попутались. Остин им мозги вправит.
19.10.2021