Дубль Коатеса помог «Спортингу» разгромить «Бешикташ» в Лиге чемпионов

19 октября лиссабонский «Спортинг» в гостях выиграл у турецкого «Бешикташа» (3:1) в матче 3-го тура группы С Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле.

В составе победителей дубль оформил Себастьян Коатес, еще по голу забили Паулинью и Пабло Сарабия, реализовавший пенальти. У хозяев отличился Кайл Ларин.

На счету «Спортинга» 3 очка и третье место в группе после трех игр. У «Бешикташа» — 0 баллов и последняя строчка.

Лига чемпионов

Группа C

«Бешикташ» (Турция) — «Спортинг» (Португалия) — 1:4 (1:3)

Голы: Коатес, 15 (0:1). Ларин, 24 (1:1). Коатес, 27 (1:2). Сарабия, 44 — с пенальти (1:3). Паулинью, 89 (1:4).

«Бешикташ» (Турция): Эрсин Дестаноглу, Вида, Велинтон, Н`Сакала, Розье, Пьянич, Алекс Тейшейра (Кенан Караман, 80), Соуза, Батшуайи, Геззаль, Ларин (Гекхан Тере, 73).

«Спортинг» (Португалия): Адан, Коатес, Феддаль (Нету, 90+1), Порро, Матеус Рейс (Эсгайю, 73), Инасио, Палинья, Педру Гонсалвеш (Нуну, 90+2), Матеус Нунес (Браганса, 90+2), Сарабия (Тиагу Томаш, 84), Паулинью.

Предупреждения: Порро, 25. Вида, 43. Алекс Тейшейра, 47. Геззаль, 58. Инасио, 72. Феддаль, 76. Пьянич, 90+3.

Судья: Винчич (Словения).

19 октября. Стамбул. Стадион «Водафон Парк».