Болельщики «Аталанты» празднуют выход в плей-офф Лиги чемпионов
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Болельщики «Аталанты» на улицах Бергамо отмечают успех своей команды в Лиге чемпионов. Впервые в истории клубу удалось пробиться в плей-офф. Для «Аталанты» это первое участие в турнире.
? Delirio #Atalanta: tifosi in piazza per festeggiare lo storico accesso agli ottavi di #ChampionsLeague pic.twitter.com/HOvJeSsQkT— Tuttomercatoweb (@TuttoMercatoWeb) December 11, 2019
Представители серии А на выезде обыграли «Шахтер» — 3:0. Клуб из Бергамо занял второе место с семью очками. «Шахтер» с шестью очками остался третьим.
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