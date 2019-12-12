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Болельщики «Аталанты» празднуют выход в плей-офф Лиги чемпионов

00:24
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Болельщики «Аталанты» на улицах Бергамо отмечают успех своей команды в Лиге чемпионов. Впервые в истории клубу удалось пробиться в плей-офф. Для «Аталанты» это первое участие в турнире.

Представители серии А на выезде обыграли «Шахтер» — 3:0. Клуб из Бергамо занял второе место с семью очками. «Шахтер» с шестью очками остался третьим.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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