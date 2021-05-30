Хосеп Гвардиола: «Это был исключительный сезон для «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после поражения от «Челси» (0:1) в финале Лиги чемпионов подвел итоги встречи и всего сезона. Встреча прошла 29 мая в Порту (Португалия).

«Я сделал всё возможное в плане выбора состава. В матче с «Лионом», как и с «ПСЖ», с дортмундской «Боруссией»... Я старался выбрать лучший вариант, чтобы выиграть игру. Футболисты это знают, я считаю, что Гюндоган сыграл хорошо, мы были исключительны.

Это был исключительный сезон для нас, побывать здесь было мечтой, но, к сожалению, мы не смогли выиграть. Многие из нас оказались в этом клубе впервые. Мы старались, у нас не получилось, и мы будем работать, чтобы вернуться снова.

Я не настолько умен, чтобы думать о следующем сезоне. В этом сезоне было 62 игры, и мы сыграли 61. Это было действительно тяжело для всех нас в мире пандемии и всего остального. Если сегодня анализировать игру, конечно, нам грустно, поздравляем «Челси», — приводит слова Гвардиолы Twitter «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне «Манчестер Сити» вместе с Гвардиолой стал чемпионом Англии и обладателем Кубка Английской футбольной лиги.