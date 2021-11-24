Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Дубль Себастьяна Алле принес «Аяксу» победу над «Бешикташем»

22:39
Теги:

«Аякс» обыграл «Бешикташ» (2:1) в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов.

В составе голландского клуба дублем отметился форвард Себастьян Алле. За команду из Турции забил нападающий Рашид Геззаль.

«Аякс» лидирует в группе С (15 очков) и гарантировал себе выход в плей-офф ЛЧ с первого места. «Бешикташ» не набрал ни одного очка в пяти матчах и находится на последнем месте.

В заключительном, шестом туре «Аякс» примет «Спортинг», а «Бешикташ» сыграет с дортмундской «Боруссией».

Лига чемпионов. Группа C
24 нояб, 20:45. Vodafone Park (Стамбул)
Бешикташ
1:2
Аякс
Голы
Геззаль, 22 (1:0), Алле, 54 (1:1), Алле, 69 (1:2)
Бешикташ
Мерт Гюнок Розье Монтеро (Хатчинсон, 81 ) Вида Умут Мераш Мехмет Топал (Неджип Уйсал, 81 ) Пьянич (Салих Учан, 80 ) Алекс Тейшейра (Боздоган, 59 ) Нкуду Ларин Геззаль (Батшуайи, 67 )
Аякс
Онана Схюрс (Ренс, 77) Мазрауи (Тимбер, 72) Мартинес Тальяфико (Блинд, 76) Классен Гравенберх Нерес Тадич Бергхайс (Тейлор, 84) Дарами (Алле, 46)
Предупреждения
Ларин 88  -  Алле 85
Судьи
Пельто

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анна Горшкова все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Как Баста похудел на 16 кг благодаря спорту
Премьер-министр Швеции подала в отставку через несколько часов после избрания
2