Дубль Себастьяна Алле принес «Аяксу» победу над «Бешикташем»

«Аякс» обыграл «Бешикташ» (2:1) в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов.

В составе голландского клуба дублем отметился форвард Себастьян Алле. За команду из Турции забил нападающий Рашид Геззаль.

«Аякс» лидирует в группе С (15 очков) и гарантировал себе выход в плей-офф ЛЧ с первого места. «Бешикташ» не набрал ни одного очка в пяти матчах и находится на последнем месте.

В заключительном, шестом туре «Аякс» примет «Спортинг», а «Бешикташ» сыграет с дортмундской «Боруссией».