Дубль Джеко принес «Интеру» победу над «Шахтером»

«Интер» обыграл «Шахтер» (2:0) в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов.

Дубль в этом матче сделал Эдин Джеко. Боснийский форвард забил на 61-й и 67-й минутах.

«Интер» набрал 10 очков и вышел на первое место в группе D. У «Шахтера» одно очко и последнее место. Команда потеряла шансы продолжить борьбу в еврокубках.

Другой матч этой группы «Шериф» — «Реал» начнется в 23.00 по московскому времени.