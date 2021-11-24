Дубль Джеко принес «Интеру» победу над «Шахтером»
22:37
«Интер» обыграл «Шахтер» (2:0) в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов.
Дубль в этом матче сделал Эдин Джеко. Боснийский форвард забил на 61-й и 67-й минутах.
«Интер» набрал 10 очков и вышел на первое место в группе D. У «Шахтера» одно очко и последнее место. Команда потеряла шансы продолжить борьбу в еврокубках.
Другой матч этой группы «Шериф» — «Реал» начнется в 23.00 по московскому времени.
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