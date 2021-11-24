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Дубль Джеко принес «Интеру» победу над «Шахтером»

22:37
Эдин Джеко. Фото Twitter
Эдин Джеко. Фото Twitter
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«Интер» обыграл «Шахтер» (2:0) в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов.

Дубль в этом матче сделал Эдин Джеко. Боснийский форвард забил на 61-й и 67-й минутах.

«Интер» набрал 10 очков и вышел на первое место в группе D. У «Шахтера» одно очко и последнее место. Команда потеряла шансы продолжить борьбу в еврокубках.

Другой матч этой группы «Шериф» — «Реал» начнется в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Группа D
24 нояб, 20:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
2:0
Шахтер Д
Голы
Джеко, 61 (1:0), Джеко, 67 (2:0)
Интер
Ханданович Раноккиа Дармиан (Д`Амброзио, 79 ) Шкриньяр Бастони Хакан Чалханоглу (Димарко, 86 ) Барелла (Видаль, 78 ) Брозович Джеко Мартинес (Корреа, 68 ) Перишич (Сенси, 86 )
Шахтер Д
Трубин Додо Витао Марлон Матвиенко Степаненко (Маркос Антониу, 46) Майкон Тете (Марлос, 80) Соломон Педринью (Бондаренко, 73) Фернанду (Мудрик, 81)
Предупреждения
Витао 49
Судьи
Хацеган

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Евгений Петров все материалы автора

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