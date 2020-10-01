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Берг уверен в успешном выступлении «Краснодара» в Лиге чемпионов

21:17
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Нападающий «Краснодара» Маркус Берг поделился с «СЭ» своими эмоциями после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Российская команда сыграет с «Челси», «Севильей» и «Ренном».

— Конкуренция в группе довольно серьезная, в ней собрались четыре сильные команды, — заявил «СЭ» Берг. — «Севилья» добилась успехов в Лиге Европы, «Челси» здорово усилил состав этим летом, «Ренн» — сильный представитель французского чемпионата. Но я уверен в том, что у «Краснодара» есть хорошие шансы на успешное выступление в этой компании. Все зависит от нас. (Севастиан Терлецкий)

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