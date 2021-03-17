Бензема — в шаге от второго места среди лучших французских бомбардиров в истории
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Нападающий «Реала» Карим Бензема отличился в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» (3:1). Это 363-й гол 33-летнего форварда в профессиональном футболе.
По этому показателю Бензема занимает третье место среди французских бомбардиров в истории. Всего на один мяч (364) его опережает Роже Куртуа, выступавший за «Сошо», «Лозанну» и «Труа» с середины 1930-х по конец 1950-х.
Лидирует экс-капитан «Арсенала» Тьерри Анри, забивший 411 голов. Трехкратный обладатель «Золотого мяча» Мишель Платини — четвертый (354 гола).
Все свои голы Бензема провел в составе двух клубов — «Лиона» и «Реала», а также в сборной Франции.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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