«Реал» обыграл «Аталанту» Миранчука и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Реал» выиграл у «Аталанты» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1). Команда Зинедина Зидана вышла в следущую стадию.

Карим Бензеам в конце первого тайма вывел хозяев вперед. После перерыва Серхио Рамос реализовал пенальти.

Итальянской команде удалось отыграть один мяч благодаря мастерском исполнению штрафного от Луиса Муриэля. На 84-й минуте встречи российский полузащитник «Аталанты» заменил автора забитого мяча. Сразу после выхода россиянина на поле мадридцы забили третий гол.

В первой встрече «Реал» выиграл — 1:0.

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч

«Реал» (Испания) — «Аталанта» (Италия) — 3:1 (1:0)

Голы: Бензема, 34 (1:0). Серхио Рамос, 60 — с пенальти (2:0). Муриэль, 83 (2:1). Асенсио, 85 (3:1).

«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос (Эдер Милитау, 64), Варан, Начо, Менди, Модрич, Кроос, Вальверде (Асенсио, 82), Бензема, Васкес, Винисиус Жуниор (Родригу, 69).

«Аталанта»: Спортьелло, Толой (Паломино, 61), Джимсити, Гозенс (Иличич, 57), Ромеро, Мехле, де Рон, Малиновский, Пашалич (Сапата, 46), Пессина (Кальдара, 84), Муриэль (Миранчук, 84).

Предупреждения: Вальверде, 39. Толой, 58. Начо, 73. Кроос, 77.

Судья: Маккели (Голландия).

16 марта. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».