Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер был высмеян фанатами после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Бавария» (2:7).

— «Шпоры» вернулись! Сон забивает с третьей попытки и открывает счет. Великолепное начало игры, — написал Линекер в своем Twitter.

По окончании матча телеэксперт был затроллен фанатами:

«Да, этот твит неплохо устарел!», — написал Рис Коллетт. «Вернулись! Ненадолго...», «Ой», «Это фиаско, Гари», — такими были комментарии к твиту Линекера.

От троллинга не удержался даже защитник «Арсенала» Эктор Бельерин. «А ты шутник», — написал испанец и поставил 4 смеющихся эмодзи.