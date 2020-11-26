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«Бавария» обыграла «Зальцбург» и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов

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«Бавария» обыграла «Зальцбург». Фото ФК «Бавария».
«Бавария» обыграла «Зальцбург». Фото ФК «Бавария».
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«Бавария» победила «Зальцбург» (3:1) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

У победителей забивали Роберт Левандовски и Лерой Сане, еще один мяч в свои ворота провел Максимилиан Вебер.

«Бавария» набрала 12 очков и досрочно обеспечила себе выход в 1/8 финала, занимая первое место в группе А. Также немецкий клуб будет лидером группы при любом исходе оставшихся игр. «Зальцбург» с одним очком на последнем месте.

Лига чемпионов

Группа А

4-й тур

«Бавария» (Германия) — «Зальцбург» (Австрия) — 3:1 (1:0)

Голы: Левандовски, 43 (1:0). Коман, 52 (2:0). Сане, 68 (3:0). Бериша, 73 (3:1).

«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алаба, Павар (Эрнандез, 63), Ричардс (Хави Мартинес, 79), Мюллер, Гнабри (Сане, 62), Коман (Дуглас Коста, 79), Горецка, Рока, Левандовски.

«Зальцбург»: Станкович, Ульмер, Рамалью, Вебер, Кристенсен, Юнузович (Сучич, 71), Собослои (Адейеми, 71), Мвепу (Ашимеру, 72), Камара, Койта, Бериша.

Предупреждения: Нойер, 24. Рока, 48. Койта, 58. Камара, 90+5.

Удаление: Рока, 66.

Судья: Гринфельд (Израиль).

25 ноября. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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