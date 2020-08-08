«Бавария» второй раз разгромила «Челси», Левандовски набрал 4 очка по системе «гол+пас»

«Бавария» разгромила «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 4:1. Лидер атак мюнхенского клуба Роберт Левандовски принял участие во всех четырех мячах команды — сделал дубль и отдал две голевых передачи.

На счету Левандовски стало 13 голов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, он лидирует по этому показателю с большим отрывом от соперников.

В первой игре «Бавария» также крупно победила — 3:0 — и вышла в 1/4 финала.

Четвертьфиналы, полуфиналы и финал нынешнего розыгрыша пройдут в формате «Финала восьми»: из одноматчевых противостояний на нейтральных полях в Лиссабоне.

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч

«Бавария» (Германия) — «Челси» (Англия) — 4:1 (2:1)

Голы: Левандовски, 10 — с пенальти (1:0). Перишич, 24 (2:0). Абрахам, 44 (2:1). Толиссо, 76 (3:1). Левандовски, 83 (4:1).

«Бавария»: Нойер, Боатенг (Зюле, 64), Алаба, Киммих (Одриосола, 71), Мюллер, Перишич (Коутинью, 64), Тиагу Алькантара (Толиссо, 70), Гнабри (Хави Мартинес, 81), Горецка, Дэйвис, Левандовски.

«Челси»: Кабальеро, Зума, Кристенсен, Эмерсон, Джеймс, Баркли, Ковачич, Канте, Маунт, Абрахам (Жиру, 81), Хадсон-Одои.

Предупреждения: Кабальеро, 8. Эмерсон, 43.

Судья: Хацеган (Румыния).

8 августа. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».

Первый матч — 3:0