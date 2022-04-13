«Вильярреал» сыграл вничью с «Баварией» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов — 1:1. Команда Унаи Эмери вышла в полуфинал.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины Роберт Левандовски открыл счет. В концовке встречи Самуэль Чуквуезе сравнял счет.

По итогам двух игр «Вильярреал» прошел в полуфинал Лиги чемпионов (общий счет 2:1), где сыграет против победителя противостояния «Бенфика» — «Ливерпуль» (первый матч — 1:3).