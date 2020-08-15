«Бавария» сделала первый из трех шагов». Горецка — о разгроме «Барселоны»
01:12
Полузащитник «Баварии» Леон Горецка подвел итоги четвертьфинала Лиги чемпионов против «Барселоны» (8:2).
— Сложно выразить это словами сразу после игры, — приводит слова Горецки Sky Sports. — Думаю, на обдумывание этого результата уйдет пара дней.
У нас так много уверенности, но, как мы только что сказали в раздевалке, мы сделали первый из трех шагов.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми
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