Полузащитник «Баварии» Леон Горецка подвел итоги четвертьфинала Лиги чемпионов против «Барселоны» (8:2).

— Сложно выразить это словами сразу после игры, — приводит слова Горецки Sky Sports. — Думаю, на обдумывание этого результата уйдет пара дней.

У нас так много уверенности, но, как мы только что сказали в раздевалке, мы сделали первый из трех шагов.