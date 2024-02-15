Сарри: «Эта победа над «Баварией» — плоды усердной работы и умения держаться вместе»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Баварией» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Эта победа — плоды усердной работы и умения держаться вместе, когда нужно терпеть. Мы довольны, что нам удалось обыграть одну из сильнейших команд в Европе, хотя результат мог бы быть крупнее. Мне понравилось, что мы сыграли компактно и проявили боевой дух. Ребята играли и мыслили как единый механизм, и это очень важно. Мы знали, что будут трудные моменты, как и возможности, и одной из них мы воспользовались», — цитирует пресс-служба УЕФА Сарри.

Ответная игра пройдет 5 марта в Германии. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.