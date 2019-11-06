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«Бавария» — «Олимпиакос»: Дэйвис, Мюллер и Левандовски сыграют в стартовом составе

20:00
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Стали известны стартовые составы команд на матч группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «Олимпиакос».

«Бавария»: Нойер, Дэйвис, Алаба, Хави Мартинес, Павар, Горецка, Киммих, Коман, Мюллер, Гнабри, Левандовски.

«Олимпиакос»: Са, Цимикас, Мерия, Рубен Семеду, Элабделлауи, Бухалакис, Камара, Гильерме, Ранджелович, Герреро, Поденсе.

Матч начнется в 20.55 по московскому времени.

Бавария — Олимпиакос П

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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