«Бавария» — «Олимпиакос»: Дэйвис, Мюллер и Левандовски сыграют в стартовом составе
20:00
Стали известны стартовые составы команд на матч группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «Олимпиакос».
«Бавария»: Нойер, Дэйвис, Алаба, Хави Мартинес, Павар, Горецка, Киммих, Коман, Мюллер, Гнабри, Левандовски.
«Олимпиакос»: Са, Цимикас, Мерия, Рубен Семеду, Элабделлауи, Бухалакис, Камара, Гильерме, Ранджелович, Герреро, Поденсе.
Матч начнется в 20.55 по московскому времени.
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