Стали известны стартовые составы команд на матч группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «Олимпиакос».

«Бавария»: Нойер, Дэйвис, Алаба, Хави Мартинес, Павар, Горецка, Киммих, Коман, Мюллер, Гнабри, Левандовски.

«Олимпиакос»: Са, Цимикас, Мерия, Рубен Семеду, Элабделлауи, Бухалакис, Камара, Гильерме, Ранджелович, Герреро, Поденсе.

Матч начнется в 20.55 по московскому времени.