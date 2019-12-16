«Бавария» не хочет вспоминать о Дрогба перед матчами с «Челси»

В Twitter «Баварии» после жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов появилось шуточное сообщение по мотивам ее результатов. Немецкому клубу предстоит сыграть с «Челси».

К записи был прикреплен скриншот того, как официальный аккаунт «Баварии» в Twitter блокирует уведомления обо всех сообщениях, где есть слово «Дрогба».

Бывший форвард «Челси» Дидье Дрогба сравнял счет в концовке финального матча Лиги чемпионов-2012 против «Баварии» — 1:1. После этого английский клуб победил в серии пенальти.

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