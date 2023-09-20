Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 21:00

«Бавария» — «Манчестер Юнайтед»: Кейн, Фернандеш и Рэшфорд сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Харри Кейн.
Фото Reuters

Стали известны составы «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» на матч 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Игра пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене. Начало — в 22.00 по московскому времени.

«Бавария»: Ульрайх, Дэвис, Упамекано, Ким Мин Джэ, Лаймер, Киммих, Горетцка, Гнабри, Мусиала, Сане, Кейн.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Регилон, Мартинес, Линделеф, Далот, Эриксен, Каземиро, Рэшфорд, Бруну Фернандеш, Пельистри, Хойлунд.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «МЮ».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
0
Читайте также
«К русским в Канаде относятся дружелюбно». Талант из «Магнитки» — уже третий год за океаном
В СКА — новый капитан. Поможет ли это прервать черную полосу?
Собянин поручил правительству Москвы повысить доплату к пенсии в 2024 году
Президент Польши Дуда сравнил Украину с утопающим
Блогер Даня Милохин рассказал о своем страхе из-за новостей о его розыске
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «Бавария» — «МЮ», «ПСЖ» — «Боруссия» и другие матчи 1-го тура
«Севилья» — «Ланс»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов
«Арсенал» — «ПСВ»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов
«Реал Сосьедад» — «Интер»: Захарян остался в запасе
«Реал» — «Унион», «Арсенал» — ПСВ: онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
«Брага» — «Наполи»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов
«Бенфика» — «Зальцбург»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Севилья» — «Ланс»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов
Новости
RSS RSS
Все новости