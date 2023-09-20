«Бавария» — «Манчестер Юнайтед»: Кейн, Фернандеш и Рэшфорд сыграют с первых минут

Стали известны составы «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» на матч 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Игра пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене. Начало — в 22.00 по московскому времени.

«Бавария»: Ульрайх, Дэвис, Упамекано, Ким Мин Джэ, Лаймер, Киммих, Горетцка, Гнабри, Мусиала, Сане, Кейн.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Регилон, Мартинес, Линделеф, Далот, Эриксен, Каземиро, Рэшфорд, Бруну Фернандеш, Пельистри, Хойлунд.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «МЮ».