Николич: «Локомотив» попробует совершить маленькое чудо с «Баварией»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против «Баварии» (9 декабря, Мюнхен) поделился ожиданиями от встречи.

— Во-первых, это последний тур Лиги чемпионов, — сказал Николич. — Мы были командой в четырех турах, но в последнем сыграли неудачно. Против нас — лучшая команда Европы, а, может быть, в мире. Но в футболе всегда есть шанс. Надо показывать себя до последней секунды, биться за весну. Не могу сказать, какой будет «Бавария» завтра. Это — неважно. У них много качественных игроков, но мы готовы к этому. Приехали со всеми здоровыми футболистами. Все силы оставим на поле завтра. Можем попробовать совершить маленькое чудо завтра.

(Наталья Юрина)