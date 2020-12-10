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Николич: «Абсолютно доволен прогрессом молодежи»

01:30
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после поражения от «Баварии» в Лиге чемпионов (0:2) отметил прогресс молодежи. По его словам, молодые игроки команды — будущее российского футбола.

— Схема? Информация менялась очень часто. Надо было на теории изучить больше, чем на поле, — сказал «СЭ» Николич. — Но отработали хорошо. 3-4 игрока сегодня были не на своих позициях, но сделали свою работу. Вся команда билась.

Молодые игроки? Абсолютно доволен их прогрессом. Есть и Мухин, и Куликов, и Магкеев, и Рыбчинский, и Лисакович. Живоглядов вообще стал игроком сборной. С ними нет проблем. Они развиваются. Они — будущее клуба и русского футбола.

(Наталья Юрина)

Бавария — Локомотив

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