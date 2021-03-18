«Бавария» обыграла «Лацио» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Бавария» победила «Лацио» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче немецкий клуб одержал победу со счетом 4:1 и по сумме двух игр вышел в следующую стадию.

В составе хозяев отличились Роберт Левандовски (с пенальти) и Эрик-Максим Шупо-Мотинг. У гостей забил Марко Пароло. Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 19 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч

«Бавария» (Германия) — «Лацио» (Италия) — 2:1 (1:0)

Голы: Левандовски, 33 — с пенальти (1:0). Шупо-Мотинг, 73 (2:0). Пароло, 82 (2:1).

«Бавария»: Нюбель, Боатенг (Зюле, 46), Алаба, Эрнандез, Павар, Киммих (Хави Мартинес, 77), Мюллер (Мусиала, 71), Гнабри, Горецка (Дэйвис, 64), Левандовски (Шупо-Мотинг, 71), Сане.

«Лацио»: Рейна, Раду, Ачерби, Луис Альберто (Катальди, 75), Фарес (Лулич, 46), Марушич, Милинкович-Савич, Эскаланте (Акпа-Акпро, 84), Лаццари (Пароло, 55), Корреа, Муричи (Перейра, 56).

Предупреждения: Раду, 26. Ачерби, 31. Милинкович-Савич, 39. Горецка, 49. Корреа, 70.

Судья: Ковач (Румыния).

17 марта. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена»

Первый матч — 4:1