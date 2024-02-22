Уолкотт уверен, что «Арсенал» выйдет в 1/4 финала Лиги чемпионов

Бывший нападающий «Арсенала» Тео Уолкотт прокомментировал поражение лондонской команды от «Порту» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я уверен, что, учитывая общую форму «Арсенала» на данный момент и атмосферу на «Эмирейс», они все равно смогут пройти в четвертьфинал вполне комфортно», — цитирует пресс-служба УЕФА Уолкотта.

Ответный матч состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Начало — в 23.00 по московскому времени.