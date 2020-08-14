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«Барселона» в третий раз в истории пропустила 5 голов в матче еврокубков

14 августа 2020, 23:33
Джошуа Киммих празднует забитый мяч в ворота «Барселоны». Фото Reuters
Джошуа Киммих празднует забитый мяч в ворота «Барселоны». Фото Reuters
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«Барселона» пропустила от «Баварии» пять мячей в матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Для каталонцев это лишь третья игра в истории, когда команде забили пять или более голов.

8 сентября 1962-го «Барселона» проигрывала «Валенсии» (2:6) в Кубке ярмарок. 17 марта 1976-го сине-гранатовые уступили «Левски» (4:5) в Кубке УЕФА.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи «Барселона» — «Бавария»

Барселона — Бавария

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