«Барселона» в третий раз в истории пропустила 5 голов в матче еврокубков
14 августа 2020, 23:33
«Барселона» пропустила от «Баварии» пять мячей в матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Для каталонцев это лишь третья игра в истории, когда команде забили пять или более голов.
8 сентября 1962-го «Барселона» проигрывала «Валенсии» (2:6) в Кубке ярмарок. 17 марта 1976-го сине-гранатовые уступили «Левски» (4:5) в Кубке УЕФА.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи «Барселона» — «Бавария»
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми
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