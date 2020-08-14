«Барселона» в третий раз в истории пропустила 5 голов в матче еврокубков

«Барселона» пропустила от «Баварии» пять мячей в матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Для каталонцев это лишь третья игра в истории, когда команде забили пять или более голов.

8 сентября 1962-го «Барселона» проигрывала «Валенсии» (2:6) в Кубке ярмарок. 17 марта 1976-го сине-гранатовые уступили «Левски» (4:5) в Кубке УЕФА.

5+ - C'est seulement la 3e fois que Barcelone encaisse 5 buts ou plus lors d'un match en comp?tition europ?enne apr?s le 8 septembre 1962 v Valence en Coupe des Villes de foire (2-6) et le 17 mars 1976 face au Levski Sofia en Coupe de l'UEFA (4-5). Naufrage. #FCBFCB pic.twitter.com/IuzCZyWPU1 — Optajean (@OptaJean) August 14, 2020

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи «Барселона» — «Бавария»