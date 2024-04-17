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«Барселона» — «ПСЖ»: в пользу каталонцев ошибочно не назначен пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 64-й минуте ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ» судья Иштван Ковач допустил ошибку, не назначив пенальти в ворота гостей.

В том моменте Витинья совершил фол по неосторожности: он ударил Илкая Гюндогана правым бедром в правую ногу, подбив ее. Затем каталонец зацепился одной своей ногой за другую и упал.

Первая игра в Париже завершилась победой каталонцев — 3:2. Общий счет — 6:4 в пользу «ПСЖ», поэтому парижская команда в полуфинале сыграет с дортмундской «Боруссией».

Лига чемпионов. 1/4 финала
16 апр, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
1:4
ПСЖ

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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