«Барселона» прилетела в Дортмунд перед матчем с «Боруссией» в Лиге чемпионов
19:39
Официальный Twitter «Барселоны» сообщает, что команда прилетела в Дортмунд (Германия) на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Боруссии». Встреча пройдет 17 сентября, начало — в 22.00 (мск).
Ранее стало известно, что капитан и форвард каталонцев Лионель Месси попал в заявку «Барселоны» на игру с «Боруссией».
? Dortmund ?? pic.twitter.com/jxtZkChiEr— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) September 16, 2019
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