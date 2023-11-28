28 ноября «Барселона» на поле стадиона имени Льюиса Компаниса встретится с «Порту» в матче группового турнира Лиги чемпионов. Игра пройдет в Барселоне. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Канал «Матч Футбол 2» в прямом эфире покажет видеотрансляцию игры «Барселона» — «Порту». Начало — в 22.45 мск. Увидеть самые интересные моменты матча также можно будет с помощью онлайн-переклички на телеканале «Матч Премьер».

«СЭ» проведет в матч-центре онлайн-трансляцию ключевых событий игры «Барселона» — «Порту».

Каталонская команда под руководством Хави набрала 9 баллов, занимая первое место в группе H. «Порту» с 9 очками располагается на второй строчке. Команды играли друг с другом 4 октября 2023 года. Тогда португальский клуб уступил «Барселоне» со счетом 0:1 в ЛЧ.

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