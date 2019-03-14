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"Барселона" - "Лион": видео всех голов

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"Барселона" разгромила "Лиона" в домашнем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов - 5:1. Капитан испанской команды Лионель Месси отметился дублем и двумя голевыми передачами. Также по голу забили Жерар Пике, Усман Дембелеи Луис Суарес. У гостей забил Люка Тузар. В первой встрече команды сыграли вничью – 0:0.

Барселона - Лион

Лига чемпионов: плей-офф, даты и расписание матчей, результаты игр 1/8 финала

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/8 финала
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