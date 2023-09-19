Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 21:16

«Барселона» — «Антверпен»: стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Барселона» и «Антверпен» объявили стартовые составы перед матчем группового турнира Лиги чемпионов.

«Барселона»: Тер Штеген, Канселу, Кунде, Кристенсен, Бальде, Гюндоган, Де Йонг, Гави, Рафинья, Левандовски, Феликс.

«Антверпен»: Буле, Кулибали, Алдервейрелд, Баталь, Вейндал, Вермеерен, Кейта, Эккеленкамп, Муйа, Баликвиша, Янсен.

Матч группы H пройдет на стадионе «Олимпийский» в Барселоне. Начало — в 22:00 по мск.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию всех матчей дня в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов. Группа H
19 сент, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Антверпен
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Антверпен
ФК Барселона
0
Читайте также
Тилль Линдеманн из Rammstein мог выступить на Олимпиаде в Москве
Лучшие арбитры России: они готовы судить матчи УЕФА прямо сейчас
Эрдоган грубо ответил на вопрос американской журналистки о Кавале
Ушла из жизни актриса театра и кино Любовь Майкова
Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «Бавария» — «МЮ», «ПСЖ» — «Боруссия» и другие матчи 1-го тура
«Реал Сосьедад» — «Интер»: прямая трансляция и где смотреть матч Лиги чемпионов
«Бавария» — «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция и где смотреть матч Лиги чемпионов
Легендарное противостояние уже скоро! Следи за матчем «Бавария» — «МЮ» с фрибетом 2000 рублей
«ПСЖ» — «Боруссия», «Лацио» — «Атлетико»: онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» — «Црвена Звезда»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
«ПСЖ» — «Боруссия» Д, «Ман Сити» — «Црвена Звезда»: расписание и результаты матчей Лиги чемпионов 19 сентября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Сити» — «Црвена Звезда»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов

«Милан» и «Ньюкасл» сыграли вничью в Лиге чемпионов
Новости
RSS RSS
Все новости