«Барселона» — «Антверпен»: стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

«Барселона» и «Антверпен» объявили стартовые составы перед матчем группового турнира Лиги чемпионов.

«Барселона»: Тер Штеген, Канселу, Кунде, Кристенсен, Бальде, Гюндоган, Де Йонг, Гави, Рафинья, Левандовски, Феликс.

«Антверпен»: Буле, Кулибали, Алдервейрелд, Баталь, Вейндал, Вермеерен, Кейта, Эккеленкамп, Муйа, Баликвиша, Янсен.

Матч группы H пройдет на стадионе «Олимпийский» в Барселоне. Начало — в 22:00 по мск.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию всех матчей дня в Лиге чемпионов.