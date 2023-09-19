«Барселона» на своем поле сыграет с «Антверпеном» в групповом раунде Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 19 сентября, во вторник. Матч пройдет на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса в Барселоне (Испания) и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. Ключевые события игры «Барселона» — «Антверпен» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Смотреть игру можно на телеканале «Матч Футбол 3». Начало трансляции — в 21.45 мск. Также за игрой «Барселона» — «Антверпен» можно следить на сервисах Иви и Кинопоиск по платной подписке.

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