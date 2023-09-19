«Лацио» на своем поле примет «Атлетико» в групповом турнире Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 19 сентября, во вторник. Матч пройдет на «Олимпийском стадионе» в Риме (Италия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. Ключевые события игры «Лацио» — «Атлетико» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Матч в прямом эфире можно посмотреть на телеканале «Матч Футбол 1». Также за игрой «Лацио» — «Атлетико» можно следить на сервисах Иви и Кинопоиск по платной подписке.

Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры