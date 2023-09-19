«Лацио» — «Атлетико»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов
«Лацио» на своем поле примет «Атлетико» в групповом турнире Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 19 сентября, во вторник. Матч пройдет на «Олимпийском стадионе» в Риме (Италия). Начало — в 22.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. Ключевые события игры «Лацио» — «Атлетико» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
Матч в прямом эфире можно посмотреть на телеканале «Матч Футбол 1». Также за игрой «Лацио» — «Атлетико» можно следить на сервисах Иви и Кинопоиск по платной подписке.
Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».
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