Азар не попал в заявку «Реала» на первый матч против «Ливерпуля»
16:01
«Реал» огласил заявку на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». В этот список не попал нападающий Эден Азар, который восстанавливается после травмы, сообщает пресс-служба испанского клуба 5 апреля.
Азар отсутствовал в последних матчах из-за травмы поясничной мышцы, которую получил в середине марта.
Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» запланирован на 6 апреля в Испании.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
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