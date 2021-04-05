Азар не попал в заявку «Реала» на первый матч против «Ливерпуля»

«Реал» огласил заявку на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». В этот список не попал нападающий Эден Азар, который восстанавливается после травмы, сообщает пресс-служба испанского клуба 5 апреля.

Азар отсутствовал в последних матчах из-за травмы поясничной мышцы, которую получил в середине марта.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» запланирован на 6 апреля в Испании.