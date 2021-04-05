Зидан заявил, что «Реал» готов бороться против «Ливерпуля» в четвертьфинале ЛЧ

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался по поводу первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Думаю, нас недооценивают раньше времени. Я полностью доверяю своей команде, но мы не можем изменить отношения окружающих к себе. Мы умеем и готовы бороться, это наша сильная черта. Встреча с «Ливерпулем» будет очень трудной, но мы будем сражаться. Нам нужен каждый игрок.

Клопп – великий тренер. У него есть опыт, он провел колоссальную работу в «Ливерпуле». Но у каждого свои сильные стороны. Не думаю, что их потери будут проблемой для них, так как есть и другие футболисты. У нас тоже многие выбыли, но мы сильная команда. Кого-то всегда будет не хватать», – цитирует Зидана Mundo Deportivo.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Ливерпуль» пройдет завтра, 6 апреля, в Мадриде. Начало – в 22:00 по московскому времени.