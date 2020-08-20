«Аякс» благодаря победе «Баварии» над «Лионом» вышел в групповой этап Лиги чемпионов
02:24
«Бавария» в полуфинале Лиги чемпионов обыграл «Лион» со счетом 3:0.
Вылет французского клуба, который не квалифицировался в Лигу чемпионов на следующий сезон, позволил «Аяксу» автоматически квалифицироваться в групповой этап турнира.
Согласно регламенту, так как финалисты «Бавария» и «ПСЖ» уже квалифицировались в Лигу чемпионов как чемпионы своих лиг, прямую путевку в групповой этап получает футбольная ассоциация, которая занимает 11-е место в таблице коэффициентов УЕФА, то есть чемпионат Голландии, победителем которого стал «Аякс».
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...