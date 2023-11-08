«Атлетико» со счетом 6:0 разгромил «Селтик», Гризманн и Мората забили по два мяча

«Атлетико» на своем поле обыграл «Селтик» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 6:0.

Гости играли в меньшинстве с 23-й минуты — красную карточку получил Дайдзэн Маэда.

Дублями за мадридцев отметились Антуан Гризманн (6-я и 60-я минута) и Альваро Мората (45+2-я и 76-я). Еще по одному голу забили Самуэль Лино Диас (66-я минута) и Сауль (85-я).

В параллельном матче группы E «Лацио» дома обыграл «Фейеноорд» — 1:0. Единственный гол на 45+1-й минуте забил Чиро Иммобиле.

«Атлетико» (8 очков) возглавляет группу после 4 туров. «Лацио» (7) идет вторым, «Фейеноорд» (6) — третьим, а «Селтик» (1) замыкает квартет.

В следующем туре «Атлетико» на выезде сыграет с «Фейеноордом», а «Лацио» в Риме примет «Селтик». Обе игры пройдут 28 ноября.