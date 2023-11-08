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«Атлетико» со счетом 6:0 разгромил «Селтик», Гризманн и Мората забили по два мяча

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Атлетико» — «Селтик».
Фото Reuters

«Атлетико» на своем поле обыграл «Селтик» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 6:0.

Гости играли в меньшинстве с 23-й минуты — красную карточку получил Дайдзэн Маэда.

Дублями за мадридцев отметились Антуан Гризманн (6-я и 60-я минута) и Альваро Мората (45+2-я и 76-я). Еще по одному голу забили Самуэль Лино Диас (66-я минута) и Сауль (85-я).

Лига чемпионов. Группа E
07 нояб, 23:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
6:0
Селтик

В параллельном матче группы E «Лацио» дома обыграл «Фейеноорд» — 1:0. Единственный гол на 45+1-й минуте забил Чиро Иммобиле.

Лига чемпионов. Группа E
07 нояб, 23:00. Olimpico (Рим)
Лацио
1:0
Фейеноорд

«Атлетико» (8 очков) возглавляет группу после 4 туров. «Лацио» (7) идет вторым, «Фейеноорд» (6) — третьим, а «Селтик» (1) замыкает квартет.

В следующем туре «Атлетико» на выезде сыграет с «Фейеноордом», а «Лацио» в Риме примет «Селтик». Обе игры пройдут 28 ноября.

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2023-2024/groups/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Лацио
ФК Селтик
ФК Фейеноорд
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