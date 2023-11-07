Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира
Евро
Лига наций УЕФА
Трансферы
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Вторая Лига
ЮФЛ
Другие
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Таблицы
Календарь
Статистика
Команды
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Таблица легионеров
Новости
Статьи
Группа "Золото"
Группа "Серебро"
Группа 1.1
Группа 1.2
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Новости
Статьи
МФЛ
ЮФЛ-1
ЮФЛ-2
ЮФЛ-3
Северо-Запад (до 17 лет)
Северо-Запад (до 16 лет)
Юг (до 16 лет)
Все материалы
Зарубежные чемпионаты и кубки
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Суперкубок России
Клуб 100
Рейтинг УЕФА
Суперкубок УЕФА
Клубный ЧМ
Молодежные сборные
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок Азии
Кубок КОНКАКАФ
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Олимпиада
Женский футбол
Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
НХЛ
Чемпионат мира
МЧМ по хоккею 2023
Олимпиада
Лучший хоккеист России
Еврохоккейтур
Кубок Первого канала
Olimpbet ВХЛ
Olimpbet МХЛ
Юниорская сборная
Кубок мира
Европа
Женский хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Команды
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Новости
ЧМ U-18
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Новости
Статьи
Новости
Бокс/ММА
UFC
Bellator
PFL
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Ушатайка
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Календарь
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Борьба вольная
Борьба греко-римская
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Фигурное катание
Гран-при России
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Олимпиада
Чемпионат Европы
Ледниковый период
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Календарь
Новости
Статьи
Онлайн
Все материалы
Спортсмены
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Медальный зачет
Спортсмены
Команды
Медальный зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Спортсмены
Команды
Медальный зачет
Календарь
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Медальный зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Спортсмены
Команды
Новости
Статьи
Все материалы
Теннис
ATP
WTA
«Большой шлем»
Кубок Дэвиса
Кубок Билли Джин Кинг
Рейтинги
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Результаты
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Результаты
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA
Чемпионская гонка ATP
Чемпионская гонка WTA
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Россия
Евролига
Еврокубок
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
НБА
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Новости
Чемпионат России (женщины)
Таблицы
Календарь / результаты
Женщины
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Таблицы
Календарь / результаты
Женщины
Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Мужчины
Женщины
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Мужчины
Женщины
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Видеоигры
Новости
Статьи
DOTA
CS:GO
League of Legends
Киберфутбол
Стиль жизни
Есть
Не болеть
Тренироваться
Узнавать
Смотреть
Подглядывать
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Упражнения для мужчин
Упражнения для женщин
Универсальные упражнения
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Мода
Деньги
Мотивация
Прогнозы на спорт
Еще
Меню
Спорт
Турниры
Все новости
Матч-центр
Игры
Зарплаты КХЛ
Прогнозы на спорт
Статьи
Газета
Live–студия
Опросы
Видео
Фото
LIVE
Рейтинг букмекеров
Спортивное меню
Футбол
Хоккей
Бокс и ММА
Фигурное катание
Теннис
Видеоигры
Формула-1
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Легкая атлетика
Олимпиада
Биатлон
Допинг
Лыжи
Стиль жизни
Горячие темы
РПЛ: осень
Кубок России
НХЛ: старт
UFC 294
Авторские рубрики
Разговор по пятницам
Голышак вспоминает
День с Шевченко
Зимние виды спорта
Летние виды спорта
Другие
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Сани
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Хоккей с мячом
Шорт-трек
Автоспорт
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3х3
Батут
Бейсбол
Бокс
Борьба
Велоспорт
Водное поло
Волейбол
Гандбол
Гольф
Гребля
Дзюдо
Дайвинг
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Мини-футбол
ММА (смешанные единоборства)
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Пляжный футбол
Прыжки в воду
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Спортивная гимнастика
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Тхэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Формула-1
Футбол
Хоккей на траве
Художественная гимнастика
Олимпиада
Паралимпийские игры
Универсиада
Остальные
Шахматы
Киберспорт
Общество
Допинг
Стиль жизни и ЗОЖ
Женская лига
Чемпионат мира по футболу
Футбол
Единоборства
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Олимпиада
Чемпионат Европы по футболу
Россия
ЧМ-2022
ЧМ-2018
ЧМ-2014
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
Кубок России
Суперкубок России
Первая лига (ФНЛ)
Вторая лига (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Англия
Бразилия
Германия
Испания
Италия
Нидерланды
Турция
Франция
Суперкубок УЕФА
ММА / UFC
Бокс
Чемпионат мира
Кубок мира
КХЛ / Кубок Гагарина
НХЛ / Кубок Стэнли
Молодежный ЧМ
Евротур
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Гран-при
Чемпионат мира
Кубок мира
Чемпионат Европы
Париж-2024
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Евро-2020
Евро-2016
Евро-2012
Евро-2008
Евро
Лига наций
Сборная России по футболу
Сборная России по хоккею
Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов
1
0
Сегодня, 11:30
Лига чемпионов, расписание и результаты матчей 7 ноября: «Милан» — «ПСЖ», «Боруссия» — «Ньюкасл» и другие
Читать «СЭ» в
Telegram
Дзен
ВКонтакте
«Милан» сыграет против «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
Фото AFP
Во вторник, 7 ноября, состоятся матчи группового турнира
Лиги чемпионов
.
Группа Е
Лига чемпионов. Группа E
07 нояб, 23:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Селтик
Лига чемпионов. Группа E
07 нояб, 23:00. Olimpico (Рим)
Лацио
Фейеноорд
Группа F
Лига чемпионов. Группа F
07 нояб, 20:45. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Ньюкасл Юнайтед
Лига чемпионов. Группа F
07 нояб, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
ПСЖ
Группа G
Лига чемпионов. Группа G
07 нояб, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Янг Бойз
Лига чемпионов. Группа G
07 нояб, 23:00. Rajko Mitic Stadium (Белград)
Црвена Звезда
РБ Лейпциг
Группа H
Лига чемпионов. Группа H
07 нояб, 20:45. Volksparkstadion (Гамбург)
Шахтер
Барселона
Лига чемпионов. Группа H
07 нояб, 23:00. do Dragao (Порту)
Порту
Антверпен
Новые матчи «группы смерти», «Манчестер Сити» и «Барселоны»: онлайн-трансляция игр дня Лиги чемпионов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
1
0
Читайте также
Готов ли «Краснодар» к чемпионству? Узнаем в субботу в Петербурге
Российский защитник «Анахайма» Минтюков лидирует в НХЛ по очкам среди новичков
МВД Украины: помощник Залужного взорвался, когда показывал своему сыну гранату
МТС отменила плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств
Эксперт призвал сразу отключить некоторые функции на смартфонах
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
375
РПЛ
221
Равенство средних. Уровень «Локомотива» и «Спартака» ниже, чем качество их игроков
32
РПЛ
28
Карпин: «Не знаю, где вы увидели преимущество «Оренбурга». Судейство? Промолчу, как Гончаренко»
21
НХЛ
51
«Просил у «Питтсбурга» и 8 миллионов, но не дали. Контракт все равно хороший». Интервью Евгения Малкина
15
WTA
40
Свентек впервые обыграла первую ракетку мира. Полька готова вернуть себе этот титул
10
РПЛ
40
Личка — о ничьей с «Сочи»: «Я очень зол и разочарован, ментально команда не выдерживает в критические моменты»
Около 50 болельщиков «Милана» напали на фанатов «ПСЖ» перед матчем Лиги чемпионов
Новости
Лига чемпионов
11:23
1
1
Около 50 болельщиков «Милана» напали на фанатов «ПСЖ» перед матчем Лиги чемпионов
Лига чемпионов
11:00
2
Малкин: «Питтсбург» хотел подарить африканское сафари. Но я попросил взамен поездку на финал ЛЧ"
Лига чемпионов
10:20
Новые матчи «группы смерти», «Манчестер Сити» и «Барселоны»: онлайн-трансляция игр дня Лиги чемпионов
Лига чемпионов
07:30
Противоборство лучших бомбардиров сборной Франции на клубном уровне! Следи за успехами Мбаппе и Жиру с фрибетом 2000 рублей
Лига чемпионов
06:15
2
«Шахтер» — «Барселона»: прогноз на матч Лиги чемпионов 7 ноября 2023 года
Лига чемпионов
04:15
2
«Боруссия» — «Ньюкасл»: прогноз на матч Лиги чемпионов 7 ноября 2023 года
Лига чемпионов
6 ноя 23:00
«Манчестер Сити» — «Янг Бойз»: время начала и трансляция матча Лиги чемпионов
Лига чемпионов
6 ноя 23:00
1
«Милан» — «ПСЖ»: время начала и трансляция матча Лиги чемпионов
Лига чемпионов
6 ноя 20:45
1
«Шахтер» — «Барселона»: время начала и трансляция матча Лиги чемпионов
Лига чемпионов
6 ноя 20:45
«Боруссия» — «Ньюкасл»: время начала и трансляция матча Лиги чемпионов
Лига чемпионов
6 ноя 15:18
Булыкин считает, что у «Боруссии» есть хорошие шансы в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
2 ноя 14:30
7
12
Боярский: «Пока Европа не выздоровеет, с ней не очень интересно играть»
Лига чемпионов
2 ноя 13:31
Литвинов поделился воспоминаниями о матче с «Челси» на групповой стадии Лиги чемпионов
Лига чемпионов
2 ноя 08:57
1
12
Месси назвал свой любимый гол в карьере
Лига чемпионов
1 ноя 13:05
4
Защитник «Крыльев Советов» Костанца вспомнил, как обыграл «Реал» в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
31 окт 00:45
2
2
«Золотой мяч»: кто должен был получить его в 2023 году?
Лига чемпионов
31 окт 00:00
4
Стало известно, кто занял 5-10-е места в голосовании за «Золотой мяч»
Лига чемпионов
30 окт 23:56
4
«Манчестер Сити» признали лучшей командой года
Лига чемпионов
30 окт 21:18
5
Стало известно, кто занял 11-20-е места в голосовании за «Золотой мяч»
RSS
Все новости