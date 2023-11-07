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Лига чемпионов, расписание и результаты матчей 7 ноября: «Милан» — «ПСЖ», «Боруссия» — «Ньюкасл» и другие

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«Милан» сыграет против «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
Фото AFP
Во вторник, 7 ноября, состоятся матчи группового турнира Лиги чемпионов.

Группа Е

Лига чемпионов. Группа E
07 нояб, 23:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Селтик
Лига чемпионов. Группа E
07 нояб, 23:00. Olimpico (Рим)
Лацио
Фейеноорд

Группа F

Лига чемпионов. Группа F
07 нояб, 20:45. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Ньюкасл Юнайтед
Лига чемпионов. Группа F
07 нояб, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
ПСЖ

Группа G

Лига чемпионов. Группа G
07 нояб, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Янг Бойз
Лига чемпионов. Группа G
07 нояб, 23:00. Rajko Mitic Stadium (Белград)
Црвена Звезда
РБ Лейпциг

Группа H

Лига чемпионов. Группа H
07 нояб, 20:45. Volksparkstadion (Гамбург)
Шахтер
Барселона
Лига чемпионов. Группа H
07 нояб, 23:00. do Dragao (Порту)
Порту
Антверпен
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