«Атлетико» обыграл «Зальцбург», Феликс оформил дубль
«Атлетико» дома одержал победу над «Зальцбургом» (3:2) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
В составе мадридской команды дважды забил форвард Жоау Феликс и еще один мяч на счету хавбека Маркоса Льоренте. У «Зальцбурга» — полузащитник Доминик Собослои и нападающий Мергим Бериша.
«Атлетико» с 3 очками занимает второе место в турнирной таблице группы A. «Зальцбург» — один балл и 4-я строчка.
Лига чемпионов
Группа A
«Атлетико» (Испания) — «Зальцбург» (Австрия) — 3:2 (1:1)
Голы: Льоренте, 29 (1:0). Собослои, 40 (1:1). Бериша, 47 (1:2). Жоау Феликс, 52 (2:2). Жоау Феликс, 85 (3:2).
«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Фелипе, Лоди (Эрмосо, 82), Коке, Эррера (Торрейра, 82), Льоренте, Суарес (Лемар, 82), Корреа, Жоау Феликс.
«Зальцбург»: Станкович, Ульмер, Рамалью, Вебер (Онгене, 63), Кристенсен, Юнузович (Ашимеру, 64), Собослои, Мвепу, Камара, Дака (Койта, 30. Окафор, 84), Бериша.
Предупреждения: Рамалью, 13. Вебер, 23. Льоренте, 64.
Судья: Гвида.
27 октября. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».