«Атлетико» обыграл «Зальцбург», Феликс оформил дубль

«Атлетико» дома одержал победу над «Зальцбургом» (3:2) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

В составе мадридской команды дважды забил форвард Жоау Феликс и еще один мяч на счету хавбека Маркоса Льоренте. У «Зальцбурга» — полузащитник Доминик Собослои и нападающий Мергим Бериша.

«Атлетико» с 3 очками занимает второе место в турнирной таблице группы A. «Зальцбург» — один балл и 4-я строчка.

Лига чемпионов

Группа A

«Атлетико» (Испания) — «Зальцбург» (Австрия) — 3:2 (1:1)

Голы: Льоренте, 29 (1:0). Собослои, 40 (1:1). Бериша, 47 (1:2). Жоау Феликс, 52 (2:2). Жоау Феликс, 85 (3:2).

«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Фелипе, Лоди (Эрмосо, 82), Коке, Эррера (Торрейра, 82), Льоренте, Суарес (Лемар, 82), Корреа, Жоау Феликс.

«Зальцбург»: Станкович, Ульмер, Рамалью, Вебер (Онгене, 63), Кристенсен, Юнузович (Ашимеру, 64), Собослои, Мвепу, Камара, Дака (Койта, 30. Окафор, 84), Бериша.

Предупреждения: Рамалью, 13. Вебер, 23. Льоренте, 64.

Судья: Гвида.

27 октября. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».