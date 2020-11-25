«Атлетико» — «Локомотив»: где смотреть трансляцию матча онлайн
22:30
В среду, 25 ноября, состоится матч группового турнира Лиги чемпионов, в котором «Атлетико» на своем поле примет «Локомотив». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.
Следить за матчем «Атлетико» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Атлетико» — «Локомотив»
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур
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