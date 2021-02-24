Сегодня, 24 февраля, состоится матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором «Боруссия» из Менхенгладбаха на своем поле примет «Манчестер Сити». Начало матча — в 23.00 по московскому времени.

Команды 4 раза играли друг с другом в рамках группового турнира ЛЧ и три победы в этом противостоянии подержала команда из Англии. Всего раз немцы смогли отобрать очки у соперника и сыграли вничью.

Следить за матчем «Боруссия» М — «Манчестер Сити» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Боруссия» М — «Манчестер Сити»