«Аталанта» — первая команда в истории Лиги чемпионов, которая смогла выйти из группы и пробиться в плей-офф, проиграв три стартовых матча. Об этом сообщает Opta. Сегодня команда на выезде обыграла «Шахтер» (3:0).

1 — #Atalanta are the first team in Champions League history to progress to the knockout stage having lost the first three round of the group. Exploit. pic.twitter.com/DbstyQVvhg — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 11, 2019

Команда стала второй с семью очками. «Шахтер» набрал шесть очков и занял третье место, позволяющее сыграть в Лиге Европы. Выиграл группу «Манчестер Сити», а загребское «Динамо» заняло последнее место