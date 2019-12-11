Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Аталанта» — первая команда, которая вышла в плей-офф ЛЧ после трех поражений на старте

23:22
Теги:

«Аталанта» — первая команда в истории Лиги чемпионов, которая смогла выйти из группы и пробиться в плей-офф, проиграв три стартовых матча. Об этом сообщает Opta. Сегодня команда на выезде обыграла «Шахтер» (3:0).

Команда стала второй с семью очками. «Шахтер» набрал шесть очков и занял третье место, позволяющее сыграть в Лиге Европы. Выиграл группу «Манчестер Сити», а загребское «Динамо» заняло последнее место

Опрос

проголосовало: 15619
Все опросы
Кто выиграет Лигу чемпионов-2019/2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир