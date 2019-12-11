«Аталанта» — первая команда, которая вышла в плей-офф ЛЧ после трех поражений на старте
23:22
«Аталанта» — первая команда в истории Лиги чемпионов, которая смогла выйти из группы и пробиться в плей-офф, проиграв три стартовых матча. Об этом сообщает Opta. Сегодня команда на выезде обыграла «Шахтер» (3:0).
1 — #Atalanta are the first team in Champions League history to progress to the knockout stage having lost the first three round of the group. Exploit. pic.twitter.com/DbstyQVvhg— OptaPaolo (@OptaPaolo) December 11, 2019
Команда стала второй с семью очками. «Шахтер» набрал шесть очков и занял третье место, позволяющее сыграть в Лиге Европы. Выиграл группу «Манчестер Сити», а загребское «Динамо» заняло последнее место
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