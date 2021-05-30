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Аспиликуэта: «Это был тяжелый сезон для «Челси», но мы закончили его наилучшим образом»

02:09
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Защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта поделился впечатлениями от победы в финале Лиги чемпионов над «Манчестер Сити» (1:0).

«Очень много эмоций. Это был тяжелый сезон, но мы закончили его наилучшим образом. Мы победили заслужено. Я хочу отметить всю команду, персонал и всехостальных. Когда ты играешь за такой клуб, как «Челси», ты всегда смотришь в будущее. Мы празднуем, мы чемпионы, но потом мы вернемся, и мы хотим бороться снова. Я рад, что сегодня вечером я смог получить трофей, который упустил. Спасибо моим товарищам по команде и всем в клубе», — приводит слова Аспиликуэты официальный сайт УЕФА.

«Челси» с минимальным счетом победил «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов сезона-2020/21. Лондонский клуб во второй раз в истории завоевал самый престижный европейский клубный трофей.

Лондонцы также получили право сыграть в Суперкубке УЕФА. Их соперником станет испанский «Вильярреал», который ранее выиграл Лигу Европы.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал сезона 2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси»: дата и время матча, новости и обзоры